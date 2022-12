Si resta senza respiro davanti agli ultimi momenti di Majidreza Rahnavard

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 dicembre 2022) Aggiungo la mia attonita ammirazione per, il ventitreenne di Mashad impiccato in pubblico il 12 dicembre, dopo lo sbrigativo processo che l’ha condannato per il crimine di moharebeh, “far guerra a Dio”, e l’imputazione di aver pugnalato a morte due basij, “studenti volontari” e ferito altri. In questo genere di processi nessun diritto viene riconosciuto all’accusato. L’esemplarità è invocata da giudicanti e tutori dell’ordine, che infatti hanno preteso che l’esecuzione avvenisse in pubblico, a differenza di quella occultata del suo coetaneo Mohsen Shekari, e che fosse filmata e diffusa, a edificazione dei repressori. E’ stato mostrato un filmato che raffigurerebbeche accoltella le sue vittime. Nel momento in cui avveniva, le ragazze, i bambini e i giovani uomini innocenti e pacifici assassinati ...