“Mi chiese di fargli un’ultima promessa” | Paolo Bonolis e quel retroscena che non dimenticherà mai

LaVoceDiAlba.it

"Mancini midida vice all'Inter. Ma lavoravo già a Sky, e avevo dato la mia parola". Cosa è successo tra Adani e Sky Perché con Sky è finita "Non lo so. Non me l'hanno mai spiegato. ...... come fu proprio lo spauracchio di non essere accontentato da Santa Lucia avincere la paura ... sentendo avvicinarsi la liberazione, migliaia di cittadini festeggiarono nelledel Paese ... Papa Francesco compie 86 anni. Ecco come fargli gli auguri di buon compleanno