Calciomercato Napoli | Romano | “Kim non andrà via a gennaio”

CalcioNapoli24

79' GOL DEL! Gli azzurri accorciano con un calcio di rigore: Zerbin guadagna il penalty, dal dischetto va Kvaratskhelia che spiazza il portiere, 2 - 3. 76' - Altre due sostituzioni per il ...Il suo rientro, previsto inizialmente per la sfida del 13 gennaio contro il, potrebbe però ulteriormente slittare in seguito agli ultimi aggiornamenti.Juventus, Damascelli ... Calciomercato Napoli, addio Sirigu: novità assoluta su Contini Il Sottomarino giallo degli ex Albiol e Reina passa al Maradona: vantaggio di Capoue, pari del nigeriano, uno-due spagnolo firmato Jackson e Moreno, chiude il georgiano ...Dopo le vittorie con Antalyaspor e Crystal Palace, il Napoli perde l’amichevole con il Villarreal: 2-3 il risultato finale del Maradona. 22:30 - FINISCE QUI! 90' - ...