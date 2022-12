Ultime Notizie – Medvedev | “Legittimo colpire forze armate di alleati Ucraina”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) ”La leadership politico-militare del Paese nemico” è un obiettivodellerusse. Lo ha scritto su Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry. Allo stesso modo, ”in tempo di guerra” sono obiettivi legittimi anche “ledi altri Paesi entrati ufficialmente in guerra, che sonodel Paese nemico”. Elencando gli obiettivi,ha indicato anche “tutte le truppe nemiche (combattenti legali e combattenti illegali)” oltre a “qualsiasi equipaggiamento militare e ausiliario del nemico”, “qualsiasi oggetto relativo alle infrastrutture militari, nonché alle infrastrutture civili, che contribuisca al raggiungimento di obiettivi militari”. Adnkronos, ENTD, Get The ...

Il Sole 24 ORE

Scadrà alle 23:59 di domani, 17 Dicembre 2022, il Sottocosto di Natale targato Unieuro e dal momento che mancano poche ore alla fine del countdown, è bene fare il punto su quali sono le offerte da non ...... l'aumento dei prezzo dei giochi Xbox e delle piattaforma PlayStation non aiuta, con leche ...e che ha generato una serie infinita di polemiche che stanno monopolizzando ledegli ultimi ... Ucraina ultime notizie. Ok Ue al price cap, ma si tratta sulla soglia. Von der Leyen: fiduciosa per ... Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a cena insieme, ma la showgirl ribadisce che si tratta di un incontro tra ex.CALCIO - Il tecnico parla a tutto campo Manolo Manoni è sicuramente uno tra i top allenatori ancora senza panchina in Serie D e, intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, ci pensa lui a spiega ...