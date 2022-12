Sarah Michelle Gellar critica il set di Buffy | “Donne l’una contro l’altra | clima tossico”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Negli ultimi due anni molti artisti che hanno lavorato con Joss Whedon l’hanno accusato di comportamenti abusanti e di essere stato crudele sul set. La prima a rompere il silenzio è stata Charisma Carpenter die a ruota molti altri attori del celebre telefilm, daTrachtenberg, Amber Benson, Eliza Dushku e J. August Richards, a Anthony Head. Ad inizio 2021 ancheha detto la sua, ma in maniera telegrafica: “Nonostante per me sia un onore vedere il mio nome associato a quello diSummers non voglio che sia per sempre associato a Joss Whedon. Attualmente sono impegnata a provvedere alla mia famiglia e a sopravvivere a una pandemia, quindi per ora non farò altre dichiarazioni in merito“. A distanza di un anno e mezzo però la protagonista di Cruel ...

Tag24

...King Danielle Deadwyler - Till Margot Robbie - BabylonWilliams - The Fabelmans...Scheinert - Everything Everywhere All at Once Martin McDonagh - The Banshees of Inisherin......" "Babylon" (Paramount Pictures)Williams " "The Fabelmans" (Universal Pictures)...All at Once" (A24) Martin McDonagh " "The Banshees of Inisherin" (Searchlight Pictures)Polley ... Sarah Michelle Gellar set di Buffy estremamente tossico a causa di ... Sarah Michelle Gellar accusa Joss Whedon, colpevole di aver reso il set di Buffy “estremamente tossico” Una nuova accusa colpisce Joss Whedon ed è una di quelle pesanti perché a pronunciarla è la ...L’attrice Lily Collins riflette su un possibile cameo di Kim Cattrall nella serie TV di Netflix Emily in Paris.