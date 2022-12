Lotta al contrabbando di sigarette | a Milano la Polizia Locale sequestra 60kg di “bionde” contraffatte

Formiche.net

Nel 2021 l'Italia si è confermata best practice a livello europeo, con un consumo di 1,4 miliardi di sigarette illecite, pari al 2.2% del totale. Questa la fotografia scattata da Eurispes, in ...Sebbene negli anni '70 comparissero notizie didi stupefacenti in Sudan, solo nel 2003 è stato istituito un dipartimento specializzato per laal narcotraffico. La situazione è ... Lotta al contrabbando, l’Italia campione di legalità L’elaborazione del Rapporto è frutto del lavoro svolto dal Tavolo M.A.C.I.S.T.E. L’Italia si conferma la best practice europea in controtendenza rispetto al resto dell'Ue con una percentuale del 2,2% ...(Adnkronos) - Nel 2021 l’Italia si è confermata best practice a livello europeo, con un consumo di 1,4 miliardi di sigarette illecite, pari al 2.2% del totale. Questa la fotografia scattata da Eurispe ...