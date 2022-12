Il Bologna si stringe attorno a Mihajlovic | «Addio Mister | vivrai per sempre nel nostro cuore»

Farodiroma

... pubblicando una foto dello che ritrae Sinisa Mihajlovic mentre saluta i saluti delcon la ... La Fiorentina piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic e siattorno alla famiglia e ai suoi ..." abbiamo vissuto insieme a lui tre anni e mezzo meravigliosi e terribili, in uno stato d'... La Fiorentina piange la scomparsa di Sinisa Mihajlovic e siattorno alla famiglia e ai ... "Bologna è il nostro noi, lo ricorda san Petronio che la stringe a se ... ' Addio mister, vivrai per sempre nel nostro cuore '. In seguito alla notizia della morte di Sinisa Mihajlovic il sito del Bologna è stato preso ...Il mondo del calcio e la comunità di Cologne in lutto per la morte di Faustino Turra, ex centrocampista classe 1939 che nel corso della sua importante carriera giocò in serie A nelle fila del Bologna.