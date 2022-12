Graziani | 70 anni da mundial | ' Gioco ancora' - Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Francesco 'Ciccio'insegna ancora ai bambini e gioca a calcetto. In alto con Scirea, Bearzot, Conti e Zoff dopo la vittoria nel mondiale dell'82Certi personaggi sono talmente entrati nella testa degli italiani da farli sembrare eterni, indistruttibili. Forse per questo che la reazione di molti ai 70di Francesco "Ciccio"è stata simile alla mia: "Non ci credo, impossibile". Poi ti fermi un attimo, fai due conti e ti ricordi come, quel giorno al Balaidos di Vigo, quando il suo colpo ... Un compleanno speciale per Ciccio: "Il calcetto mi tiene giovane. Sono al tramonto, ma per un bilancio ripassate nel 2042..." ...Più che come uno dei grandi centravanti della Serie A, Francesco Graziani è ricordato per le sue giacche sgargianti e la simpatia contagiosa che lo rende così popolare. Prima della televisione, però, ...