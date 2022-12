MotoGP | Gibernau | Marquez il più forte della storia

(Di giovedì 15 dicembre 2022) A La Gazzetta dello Sport, Seteha rilasciato un'intervista nel giorno del suo 50esimo compleanno: "Dire 50 anni significa tanto, sembra siano volati via velocemente. Ripenso al passato e mi sento ...

Sulla sua carriera,ammette: "Da pilota mi sono divertito moltissimo. Non avrei mai pensato di fare tante cose. Mi sento fortunato. E devo ringraziare soprattutto l'Italia . Mi sento spesso ......Jorge Lorenzo SPA 47 4 Casey Stoner AUS 38 5 Dani Pedrosa SPA 31 6 Andrea Dovizioso ITA 15 7 Francesco Bagnaia ITA 11 Fabio Quartararo FRA 11 9 Maverick Vi ñ ales SPA 9 10 SeteSPA 8... MotoGP, Gibernau: "Quanta Italia nei miei 50 anni! Attenti a Marquez nel 2023" L'ex pilota spagnolo: Sono curioso di vedere come Marc affronterà il nuovo nemico, ossia l'aspetto psicologico.Il pilota della Honda: Nel 2015 Lorenzo era il più veloce e lui provò a scaldare l'ambiente. I piloti sono rivali, non ho amici nel paddock.