Mercato Napoli – Criscitiello | Il Napoli segue Becao e Samardzic

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nonostante ilabbia più volte fatto sapere di non avere intenzione di concludere operazioni importante a gennaio, gli scout sono già al lavoro per gli investimenti futuri. La conferma arriva dalla redazione di Sportitalia con Micheleche ha rivelato i piano del ds Giuntoli per i prossimi mesi: “Ilquesto inverno non L'articolo