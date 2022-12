Mercato auto Europa | ancora un passo in avanti A novembre +16 | 3%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Asono state registrate 829.527 nuove immatricolazioni dimobili nell’Unione Europea, il 16,3% in più rispetto allo stesso mese del 2021. Si tratta del quarto aumento mensile consecutivo, importante perché riguarda tutti i mercati presi in considerazione anche se il cumulato dall’inizio dell’anno evidenziaun passivo del 6,1%. Allargando poi l’analisi alla Gran Bretagna e ai paesi EFTA (Islanda, Norvegia e Svizzera), l’aumento èpiù evidente (+17,4%) e il calo su base annua più basso (-5,4%). Tornando alla zona UE, se è vero che quelli disono stati i numeri più convincenti da inizio anno soprattutto per i mercati più importanti (Germania +31,4%, Italia +14,7%, Spagna +10,3% e Francia +9,8%), lo è altrettanto che a2019, pre-pandemia, si ...