Jan Vermeer | la “Sfinge di Delft”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “Le pitture disono vere nature morte con esseri umani“. Si esprimeva così lo storico dell’arte Ernst Gombrich circa la pittura di Jan. Quest’ultima rappresenta la vita quotidiana olandese dove i soggetti sono sorpresi in momenti e gesti di pura semplicità. Tra le opere più conosciute dell’artista ricordiamo il famoso quadro Ragazza con turbante– anche conosciuto come La ragazza dall’orecchino di perla– del 1665, conservato alla Mauritshuis de L’Aia, Il Concerto a Tre del 1664– opera trafugata dal Gardner Museum di Boston nel 1990, La lattaia del 1658-59, Astronomo del 1668, conservato al Museo del Louvre di Parigi. Lo stile pittorico di JanJan, Veduta di, 1660 ca.Riscoperto solo a metà Ottocento,è oggi considerato uno dei maestri ...

Tra luci e ombre, lettere d'amore e scene di vita quotidiana, le opere di(1632 " 1675) sono fra le più magnetiche della storia dell'arte. Per inizio 2023 è prevista l'inaugurazione della grande mostra del Rijksmuseum di Amsterdam dedicata ai capolavori del ...... come la Gioconda , aleggia quell'alone di mistero, e ancora di alcune, si conosce solo la grande bellezza, senza sapere chi fosse realmente, come La ragazza con l'orecchino di perla di. ... Grande mostra su Jan Vermeer ad Amsterdam Nel 2023 una grande mostra dedicata al pittore olandese Jan Vermeer farà luce su molti misteri che circondano la sua figura e la sua arte ...La storia e la bellezza delle donne nell'arte, raccontata ai più piccoli, nel libro Le belle dell'Arte - 40 vite di donne dipinte (ElectaJunior) dell'artista Carla Volpi.