Inter-Betis in tv | data | orario | canale e diretta streaming amichevole 2022

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Le indicazioni per seguire intv la sfida trache sarà utile a Simone Inzaghi per fare il punto della situazione durante questa sosta invernale. I nerazzurri sono rientrati dal mini ritiro di Malta, dove hanno anche ottenuto una bella e netta vittoria contro gli austriaci del Salisburgo. Ora un test in trasferta, su un campo molto difficile e contro un avversario di quelli sempre molto insidiosi. La sfida è in programma sabato 17 dicembre alle 18:00 allo Stadio Benito Villamarin di Siviglia. Si potrà vedere sulFacebook nerazzurro a pagamento, il costo della partita è di 3,49 euro. SportFace.

Una buona notizia in arrivo per l': Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi in gruppo dopo qualche giorno di lavoro individuale. L'...attende con ottimismo l'amichevole di sabato contro ilche ...Sabato l'torna in campo a Siviglia, per sfidare ilin un nuovo test internazionale. La presenza di Romelu è ancora incerta, e non per problemi fisici o scelte precauzionali. L'idea ...“Continua la preparazione dell’Inter in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio a San Siro contro il Napoli. Dopo le amichevoli disputate a Malta contro Gzira United Football Club ...Seconda amichevole di lusso per l' Inter che, dopo la netta vittoria sul Salisburgo, si appresta ad affrontare gli spagnoli del Betis. Simone Inzaghi continuerà nei suoi esperimenti per testare la con ...