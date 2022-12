Inchiesta Qatar | media | Giorgi ha confessato | gestiva i contanti | La Procura di Atene avvia un' inchiesta su Eva Kaili

(Di giovedì 15 dicembre 2022)è stato incriminato e incarcerato per corruzione, riciclaggio di denaro e partecipazione a un'organizzazione criminale. Leggi Anche: vacanze da 100mila euro, una villa a ...

Il compagno dell'ex vicepresidente Ue, Kaili, ha ammesso ai magistrati belgi il coinvolgimento a favore die Marocco. Soldi a Panzeri dagli 007 marocchini, scagionando, però, la Kaili e ...- Il primo per la premier Meloni che sull'della magistratura su presunte tangenti dalparla di 'una vicenda devastante'. Sula tavolo del consiglio europeo anche il tetto al prezzo del gas russo, fortemente richiesto dall'...Soldi cash in cambio di giudizi positivi sulle condizioni di lavoro nel Golfo. Alcuni le chiamano lobby. Secondo i magistrati belgi, è corruzione. E con ...Il primo per la premier Meloni che sull'inchiesta della magistratura su presunte tangenti dal Qatar parla di "una vicenda devastante". Sula tavolo del consiglio europeo anche il tetto al prezzo del ga ...