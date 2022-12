(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Nonostante la HBO stia mantenendo segreto il progetto, Kitsi è lasciato sfuggire alcunesulla nuova serieATTENZIONE: pericolo SPOILER! Questo articolo contiene alcuneriguardo il finale de Il Trono di Spade. Se avete intenzione di recuperarla senza alcuna news anticipata, vi consigliamo di non proseguire nella lettura. Nei giorni scorsi si è tenuta a Los Angeles una convention interamente dedicata a Il Trono di Spade, la serie basata sui romanzi (ancora incompiuti) di George R. R. Martin. All’evento era presente anche Kitche, per otto stagioni, ha interpretato uno dei personaggi principali: Jon. É stata un’occasione per lasciarsi andare ad alcune piccolesu una nuova serie di cui si sta ...

Le anticipazioni di Kit Harington Ancora oggi, Harington (che lo scorso settembre aveva scherzato, citando una famosa battuta di Jon Snow, dicendo di "non saperne niente") non si può sbilanciare sui dettagli. Snow: le anticipazioni del sequel con Kit Harington Nonostante la HBO stia mantenendo segreto il progetto, Kit Harington si è lasciato sfuggire alcune anticipazioni sulla nuova serie Snow. Durante una convention dedicata a Game of Thrones, l'interprete di Jon Snow ha anticipato qualcosa sulla nuova serie sequel in sviluppo a HBO.