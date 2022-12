Internazionale

Quando si verifica un incidente alla frontiera tra due paesi che contano in totale quasi tre miliardi di abitanti, entrambi dotati dell'arma nucleare e animati da una vecchia rivalità, è doveroso ...Le rispettive forze militari si sono poi disimpegnate dal teatro di scontro e i comandanti avrebbero avuto colloqui per stemperare la. L'ultima schermaglia tra le due parti si era avuta nel ... Si riaccende la tensione tra India e Cina, due potenze nucleari - Pierre Haski Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Scontri con feriti lievi in un settore nello Stato indiano dell’Arunachal Pradesh. Gli indiani dicono di aver respinto truppe cinesi che tentavano di sconfinare. Nel giugno 2020 l’ultimo v ...