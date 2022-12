Sebastian Colnaghi | un green influencer in difesa del Pianeta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Life&People.it Nel mare magnum di fashion, beauty e food, c’è chi ha deciso di sfruttare la cassa di risonanza dei social media per scopi più importanti, scegliendo di anteporre al proprio interesse il bene del. È stata questa la scelta di, giovanissimooriginario di Milano – trapiantato a Siracusa – che, a soli 22 anni, coltiva la sua passione per il mare e i suoi due milioni di followers su Instagram al servizio della nostra madre Terra. Un ragazzo con un gran desiderio di vivere, di scoprire il mondo e condividere avventure, recita non a caso la sua bio Instagram. E, stavolta, con un curriculum già consacrato di incredibili traguardi professionali, ha deciso di condividere la sua storia con Life&People. Per quanto ...

' Tutti nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa" sottolinea il giovane green influencer, un ragazzo di ventuno anni che si è messo in gioco per sensibilizzare attraverso i ...È quanto rende noto, siracusano di 21 anni conosciuto in Sicilia per il suo impegno a difesa dell'ambiente. "Una specie straordinaria " prosegue " la vipera come tutti gli esseri ... Intervista esclusiva al green influencer Sebastian Colnaghi | L&P