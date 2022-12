Quei dittatori a corto di idee che pastrocchiano il liberismo

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Al direttore - Le malelingue dicono che per la sinistra il tetto al contante è di cinquecentomila euro in casa e di trentamila nella cuccia del cane.Michele Magno Al direttore - La storia degli ultimi decenni mostra che politiche economiche neoliberali sono pienamente compatibili con assetti autoritari e perfino teocratici (cioè con il contrario del liberalismo politico). Questo vale per la Russia di Putin, si pensi alla flat tax in quel paese, vale per l’Iran (ne avete parlato anche sul Foglio, il 12 gennaio 2017: “Hashemi Rafsanjani è stato il fondatore di una politica economica neoliberista che ha danneggiato i lavoratori e i poveri; una politica che è stata seguita più o meno allo stesso modo dai successivi governi in Iran”), vale per altri paesi (nel 2019 pubblicai un libro su Dubai, dove vive un ramo della mia famiglia, un caso simile a quello del Qatar di cui si discute in ...