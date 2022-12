Nuoto | Nicolò Martinenghi | “Sto bene in acqua | siamo tutti lì Fink non è andato a tutta”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)si è qualificato con il miglior tempo alla finale dei 100 metri rana ai Mondiali 2022 diin vasca corta. L’azzurro è stato impeccabile nella semifinale andata in scena a Melbourrne (Australia) e ha stampato un eccellente 56.01, riuscendo a precedere lo statunitense Nic(56.25) e il cinese Haiyang Qin (56.38). In finale anche Simone Cerasuolo (56.71). Nell’altra semifinale si sono distinti il fuoriclasse britannico Adam Peaty (56.42) e il giapponese Yuya Hinomoto (56.77).ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sono molto contento, ho fatto degli errori in partenza ma stavoin. La gara è stata completamente diversa da quella della batteria, non ho accumulato tanto oggi ...