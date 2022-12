Il Paradiso delle Signore 7 | anticipazioni puntata di oggi 14 dicembre 2022

Se il paese ha sede in unfiscale che non impone l'aliquota minima effettiva, è previsto ...a bassa tassazione che non applica la minimum tax."Questo accordo sulla tassazione minima......65° posto del nostro territorio lo pone appena un gradino più alto di Alessandria penultima... E così leggendo i dati si scopre che Biella è ildegli estorsori, una sorta di enclave ...Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 23/12: Veronica riaccoglie a casa Ezio e la coppia convive, Gloria Moreau è agitata ...Chiavari - Emergenza casa, la crisi si fa sentire. Chiavari investe 175 mila euro di risorse comunali per erogare contributi abitativi a sessantuno persone assistite dai servizi sociali. Tre i residen ...