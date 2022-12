Francia-Marocco 2-0 | il tweet di Macron | “Grazie Bleus | adesso la Coppa”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il presidente della, Emmanuel, presente sugli spalti dell’Al Bayt Stadium per la semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 contro il, si è congratulato con i ragazzi di Deschamps per la vittoria. “, ora la” ha scritto su Twitter senza badare alla scaramanzia, rincarando la dose dopo che nell’intervallo aveva twittato: “Ce la riprendiamo?“. Come se non bastasse, ha anche postato tre bandierine francesi, come a voler indicare gli eventuali titoli mondiali in caso di vittoria contro l’Argentina. SportFace.

Laè in finale del Mondiale ed è festa grande in tutto il Paese, a cominciare da Parigi. Le immagini in diretta dagli Champs Elysée dove, nonostante la temperatura sotto zero, sono iniziati i ...Aria di derby meneghino, all' Al Bayt Stadium . In campo c'erano pur sempre, ma in tanti a Milano hanno drizzato le antenne. Giroud e Theo Hernandez contro l'ex interista Hakimi: alla fine hanno vinto i francesi, non senza patemi d'animo. E domenica Mbappè ...La Francia ha conquistato la finale del Mondiale, la seconda consecutiva. La squadra di Deschamps ha battuto 2-0 il Marocco e domenica affronterà in finale l' Argentina. Grande protagonista della part ...Le telecronache della Rai in questi Mondiali anomali, giocati d'inverno nel deserto del Qatar, fanno discutere i social che non ne fanno ...