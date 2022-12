“Corruzione | truffa e appalti pilotati” | 14 misure cautelari in provincia di Cuneo Due sindaci ai domiciliari

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Quattordici destinatari di una misura cautelare, otto ai, compresi due. E’ un’operazione antirilevante quella finalizzata oggi dalla Guardia di Finanza di, che ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare disposta dal tribunale di Asti. Tra le persone coinvolte ci sono idi Vezza d’Alba, Carla Bonino (nella foto) e il primo cittadino di Montaldo Roero, Fulvio Coraglia. Le persone indagate dovranno rispondere delle accuse diper atti contrari ai doveri d’ufficio,aggravata ai danni dello Stato, turbativa d’asta, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Oltre ai due, coinvolti nell’inchiesta ...

... indiziati a vario titolo dei reati diper atti contrari ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.) turbativa d'asta (art. 353 c.p.) ...Operazione della Guardia di Finanza di Cuneo questa mattina all'alba. Sono stati arrestati con l'accusa di, appalti pilotati,ai danni dello Stato e falso i sindaci dei Comuni di Vezza d'Alba e di Montaldo Roero. In manette sono finiti anche altri pubblici funzionari. Sequestrati beni per ...Corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, truffa aggravata ai danni dello Stato, turbativa d’asta, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commess ...Quattordici destinatari di una misura cautelare, otto ai domiciliari, compresi due sindaci. E’ un’operazione anticorruzione rilevante quella finalizzata oggi dalla Guardia di Finanza di Cuneo, che ha ...