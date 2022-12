Musk riceve la bordata di fischi | ma la video-testimonianza fa una brutta fine

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nuove accuse per la nuova gestione di Twitter. Ilin cui si vede Elonato per la prima volta pubblicamente, in occasione di una sua apparizione sul palco di un attore comico, e che era finito su Twitter, è scomparso dal social. Un episodio che ha spinto migliaia di utenti ad accusare il miliardario di sostenere la «libertà d'espressione» solo a parole.domenica sera ha vissuto quello che lui stesso ha definito «una prima volta»: durante lo spettacolo al Chase Center di San Francisco del controverso attore comico Dave Chappelle, a un certo punto è stato introdotto il proprietario di Tesla. «Fate un applauso - ha detto l'attore - all'uomo più ricco del mondo». All'ingresso disono partitie urla di disapprovazione, che hanno spiazzato i due ...

la Repubblica

... o per meglio dire sul sentimento di adorazione per degli idioti miliardari come Elon, contro ... mentre il suo compagno, preoccupato, passa a bussargli alla porta "un invito di Miles Bron (...Hanno tagliato 200 mila posti di lavoro Elonlicenzia e si stacca un bunus da 56 miliardi di dollari Lavoro, l'Italia1,5 miliardi di euro in piú nell'ambito di React - Eu I fondi ... SpaceX, decolla la valutazione: l'impresa spaziale di Musk arriva a 140 miliardi di dollari Twitter ha sempre più i riflettori puntati. dopo l'acquisto da parte di Elon Musk, al controllo dei contenuti, e cerca di rassicurare utenti e investitori con alcune nuove iniziative. (ANSA) ...Non proprio un'ovazione per Elon Musk. Anzi, il patron di Twitter è stato accolto da un tripudio di fischi misti ad applausi, allo spettacolo del comico Dave Chapelle al Punchline ...