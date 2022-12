La figlia del generale | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ladel: trama, cast e streaming delStasera, martedì 13 dicembre 2022, alle ore 21,20 su La7 va in onda Ladel(The General’s Daughter),del 1999 diretto da Simon West, tratto dall’omonimo romanzo del 1992 di Nelson DeMille. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Paul Brenner, veterano della guerra del Vietnam e sottufficiale del CID, la divisione investigativa criminale dell’esercito che opera sotto il falso nome di Frank White, sergente maggiore dei Marines, viene incaricato da William Kent, suo amico e colonnello della polizia militare, di investigare su di un traffico di armi nella base di Fort MacCallum in Georgia. Contemporaneamente, all’interno della base, viene scoperto il cadavere del capitano Elizabeth Campbell, ...

Vanity Fair Italia

Devo andare avanti insieme a miae devo farlo anche per lei, ma sono ancora tante le cose ...al collega Dalle parole di Nicholas Negrini si capisce che nutra dei dubbi sulle dichiarazioni...Il film si sviluppa dunque lungo questo desiderioduo Santo - Sofia, con il padre che trasmetterà allauna lezione di vita che pensava fosse ormai sepolta: uccidere o essere uccisi. Senza ... Per la figlia del miliardario russo Roman Abramovich, la festa è finita A 15 giorni dall’apertura del mercato, però, dalla Spagna giungono notizie di ... Tensioni tra Ronaldo e Mendes: un rapporto padre-figlio Ronaldo, le offerte migliori dal Medio Oriente: Mendes ...Herbie - Il super Maggiolino: trama, cast e streaming del film in onda stasera - martedì 13 dicembre 2022 - alle ore 21,20 su Rai 2 ...