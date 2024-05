Serie A 2023 2024 - giudice sportivo | 5 giornate al ds Accardi per aver tentato di aggredire l’arbitro Guida

(Di martedì 21 maggio 2024) Stangata da parte delnei confronti di diversi tesserati dell’Empoli. Cinquedi squalifica ed ammenda di 15.000 euro per il ds Pietro“pere, a fine gara, sul terreno di giuoco, quale dirigente inserito in distinta, rivolto alespressioni gravemente insultanti, successivamente, nel tunnel che adduce agli spogliatoi tentava difisicamente il Direttore di gara rivolgendogli espressioni minacciose e gravemente offensive, reiterando tale atteggiamento nei confronti di un Assistente”. Tre turni ed ammenda di 10.000 euro al calciatore Alverto Grassi per “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; pere inoltre, al termine della gara, con atteggiamento minaccioso rivolto ...

Il Giudice sportivo ha comminato un’ammenda di 700 euro alla Recanatese "per fatti contrari alle norme – si legge nella motivazione – in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai sostenitori posizionati nel loro settore. Hanno danneggiato dopo 15 minuti dal termine della gara, sei seggiolini posti all’interno del loro settore medesimo e lanciato sul terreno di gioco, alcuni frammenti dei seggiolini divelti". sport.quotidiano

Dopo le partite della 37ª giornata , come di consueto è arrivata oggi la decisione del Giudice Sportivo di Serie A. Non ci sono squalificati per l’Inter. Uno, invece, salterà la sfida contro i nerazzurri all’ultima giornata di campionato. Ossia Ondrej Duda, avversario dei nerazzurri la prossima giornata con il Verona. Serie A – Giudice Sportivo SQUALIFICATI TRENTOTTESIMA giornata Una giornata : Toma Basic (Salernitana), Andrea Cambiaso (Juventus), Nicolò Casale (Lazio), Alberto Dossena (Cagliari), Ondrej Duda (Verona), Hans Hateboer (Atalanta), Romelu Lukaku (Roma), Gabriele Stoppino (preparatore Empoli) *Thomas Henry era stato squalificato la scorsa settimana per due giornate, quindi non ci sarà all’ultima giornata contro l’Inter Due giornate: Leandro Paredes (Roma), Federico Barni (staff Empoli) Tre giornate: Alberto Grassi (Empoli) Cinque giornate: Pietro Accardi (dirigente Empoli) Tutto giugno 2024: Luca Casamonti (dirigente Empoli) DIFFIDATI TRENTOTTESIMA giornata Quarta sanzione: Andrea Pinamonti (Sassuolo), Rolando Mandragora (Fiorentina), Salamon Sambia (Salernitana), Matias Soule (Frosinone), Loum Tchaouna (Salernitana), Rafael Toloi (Atalanta) Nona sanzione: Warren Bondo (Monza), Gleison Bremer (Juventus) Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ( Serie A, Giudice Sportivo 37ª giornata : un assente (+1) contro l’Inter! ) © Inter-News. inter-news

