Chico Forti potrà riabbracciare la mamma dopo 16 anni Di Giuseppe | Abbiamo il permesso

Chico Forti finalmente potrà vedere sua madre . “Pochi minuti fa, ho dato alla madre e al fratello di Forti la notizia che Chico ha ottenuto il permesso per visitarli”, ha dichiarato Andrea Di Giuseppe, parlamentare di Fratelli d'Italia eletto nella circoscrizione nord e centro americana che ha seguito il caso del cittadino italiano facilitando il suo ritorno in Italia per finire di scontare la sua pena nel nostro paese. iltempo

Chico Forti è un ex produttore televisivo italiano, salito agli onori di cronaca, purtroppo, per la sua intricata vicenda giudiziaria. Come sappiamo, Chico Forti è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti: un incubo che sembrava non finire mai, per fortuna, sembra mostrare una lieve luce in fondo al tunnel; l’interessato è tornato in Italia sabato scorso, il 18 maggio 2024.

