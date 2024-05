Pechino Express - caccia ai prossimi viaggiatori | nel cast anche due docenti di Amici?

Pechino Express è terminato già da qualche giorno, ma gli strascichi che il reality show ha lasciato, si sentono ancora …eccome Damiano Carrara, noto pasticcere e volto televisivo amato dal pubblico italiano, ha recentemente concluso la sua avventura in “ Pechino Express ” insieme al fratello Massimiliano. La partecipazione al reality show ha suscitato non solo entusiasmo ma anche una serie di critiche che hanno toccato personalmente il concorrente. notizie

Il vincitore dell'adventure game, in cui ha partecipato con il fratello Massimo ha rilasciato un commento sul suo profilo social. Anche quest'anno Pechino Express ha incoronato la coppia vincitrice che in questa edizione è stata quella denominata I pasticceri, composta da Damiano e Massimiliano Carrara. I due fratelli sono riusciti a portarsi a casa la vittoria dopo la puntata finale in cui si sono scontrati con Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal (Italia-Argentina), arrivate in seconda posizione, e Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo (Le Amiche).

