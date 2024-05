Il matrimonio di Cecilia Rodriguez | chi firmerà gli abiti da paggetti di Santiago e Luna Marì

Emergono nuovi dettagli sulle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Toscana, la Location è una villa meravigliosa protetta dall’Unesco. comingsoon

Quando si sposeranno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Spuntano nuovi dettagli sulla possibile data Si avvicinano sempre di più le nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia di ex concorrenti del GF Vip si avvicina sempre di più al grande giorno. Ma quando saranno celebrate le tanto attese nozze tra Cecilia e Ignazio? Una segnalazione raccolta dall’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato come i due siano pronti al matrimonio, che salvo colpi di scena dovrebbe avere luogo il prossimo mese in Toscana.

361magazine