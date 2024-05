Caro Ultimo - noi giovani non siamo quello che tu credi e racconti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 21 maggio 2024) “Ogni giorno si parla dei. Lasciateci in pace, lo diciamo anche a, il vincitore del Festival di Sanremo. Lui è davvero un vincente perché si è posizionato al secondo posto a Sanremo 2019 e al quarto posto con Alba nel 2023. Perché ci parla dei suoi problemi e non dei suoi successi?”. Vittoria e Alessandro, Bruno e Giulia sono stanchi di sentire storie tristi soprattutto quando a parlare di tristezze non sono i perdenti. Ammettono che i social sono usati in modo sbagliato, ma sostengono che esserenon è poi tanto male come vogliono far credere. “Esserenon è tremendo come vogliono farci credere.in questi giorni ci tartassa con pensieri pesanti. Noi abbiamo i nostri sogni e ci impegniamo ogni giorno per raggiungerli proprio come fa lui e come fanno le persone ...