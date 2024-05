Ilva - una caduta incredibile | ecco quanto acciaio produce oggi rispetto agli anni Sessanta

Incidente mortale sul lungomare, al confine tra Pescara e Montesilvano . La vittima è un uomo di 49 anni di Silvi che era alla guida di una moto. Il motociclista, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una macchina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare l’uomo, ma purtroppo non c'è stato nulla. Dei rilievi si stanno occupando le forze dell’ordine. gazzettadelsud

Sace , società che fa capo al ministero dell’economia, ha annunciato oggi le iniziative a sostegno di Acciaierie d’Italia. Cento milioni di euro per il gruppo siderurgico per fare fronte ai crediti non riscossi e fino a 120 milioni di euro disponibili per le aziende del l’indotto ex Ilva le quali hanno a loro volta crediti di tale entità non riscossi nei confronti di Acciaierie d’Italia. noinotizie

Alle «radici» dell’acciaio l’industrializzazione pubblica nel Mezzogiorno - Alle «radici» dell’acciaio l’industrializzazione pubblica nel Mezzogiorno - La lunga e complessa vicenda dell’ex ilva può essere inquadrata facendo riferimento alla Storia dell’industrializzazione pubblica nel Mezzogiorno e alle idee economiche che la produssero ... lagazzettadelmezzogiorno

Taxi: oggi sciopero nazionale Ex Ilva: Usb, da oggi assemblee - Taxi: oggi sciopero nazionale Ex ilva: Usb, da oggi assemblee - A seguire, sarà la volta dei lavoratori ilva in Amministrazione Straordinaria. Sarà, come sempre, un momento di confronto, per fare il punto della situazione, ma anche per fare un focus in particolare ... noinotizie

Intervento di Veronica Giannone, candidata Europarlamento per la lista Vita - Libertà - Intervento di Veronica Giannone, candidata Europarlamento per la lista Vita - Libertà - N nota dell'avvocato Francesca Conte, candidata alle prossime elezioni amministrative con la lista Io Sud. Domani alle 10:30 in Piazza Bertachi per chiedere il ripristino dei seggi elettorali per ... leccesette