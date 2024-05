Alessia Pifferi ha iniziato lo sciopero della fame in carcere

(Di martedì 21 maggio 2024), condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di appena 18 mesi, lasciandola da sola per sei giorni nella loro abitazione milanese in via Parea, haloin. A riferirlo è la sua avvocataPontenani, spiegando che la sua assistita ha deciso di digiunare già da ieri. «Sta malissimo, è distrutta, non fa altro che piangere», afferma Pontenani.si trova detenuta neldi San Vittore. Una perizia psichiatrica eseguita durante il processo ha stabilito che al momento dei fatti la 38enne era capace di intendere e volere, anche se la difesa ha sempre sostenuto il contrario. Già subito dopo la sentenza dello scorso 13 maggio, ...

Alessia Pifferi , condannata all'ergastolo per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, ha iniziato uno sciopero della fame in carcere a Milano.Continua a leggere fanpage

Alessia Pifferi non ha più voglia di vivere: precipita la situazione in carcere - Alessia pifferi non ha più voglia di vivere: precipita la situazione in carcere - Dopo l’ergastolo subito, Alessia pifferi ha deciso che non ha più voglia di vivere. La donna starebbe “malissimo” a detta del suo avvocato. La condanna ufficiale all’ergastolo per Alessia pifferi e i ... msn

Alessia Pifferi inizia lo sciopero della fame dopo la condanna all’ergastolo per la morte della figlia Diana: “Non voglio più vivere” - Alessia pifferi inizia lo sciopero della fame dopo la condanna all’ergastolo per la morte della figlia Diana: “Non voglio più vivere” - Alessia pifferi e lo sciopero della fame in carcere: otto giorni fa la condanna all'ergastolo per la morte della figlia di 18 mesi ... tag24

Alessia Pifferi ha iniziato lo sciopero della fame: vuole raggiungere Diana - Alessia pifferi ha iniziato lo sciopero della fame: vuole raggiungere Diana - Le ultime notizie da San Vittore: Alessia pifferi ha iniziato lo sciopero della fame L’avvocata che difende Alessia pifferi pochi giorni fa, subito dopo la sentenza in primo grado con la condanna all’ ... ultimenotizieflash