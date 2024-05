Gli ultras dell’Atalanta dedicano uno STRISCIONE a De Roon La RISPOSTA di capitan Marten

Infortunio De Roon , ecco L’ESITO degli esami nei confronti del centrocampista dell’Atalanta. STAGIONE FINITA ? L’Atalanta nella sconfitta contro la Juve in finale di Coppa Italia ha perso per Infortunio anche Marten De Roon . La domanda sorge spontanea: STAGIONE FINITA oppure c’è qualche possibilità di vederlo per Dublino? L’ESITO degli esami per De Roon è il […] calcionews24

Il centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon scrive la storia nerazzurra: eguagliato Valter Bonacina per numero di presenze Marten De Roon ha scritto ancora una volta la storia dell’Atalanta Bergamasca Calcio, a dimostrazione di quanto l’olandese non sia soltanto un campione, ma soprattutto una delle più grandi bandiere nerazzurre di sempre. Con la partita disputata oggi contro lo Sporting Lisbona, De Roon ha raggiunto quota 331 presenze con la maglia della Dea: eguagliando Valter Bonacina come secondo per presenze nerazzurre in assoluto (al primo posto ancora Bellini con 435 apparizioni).

calcionews24