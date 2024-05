Gender - Concia | l’estremismo ideologico non aiuta la causa E rischia di penalizzare le donne

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 21 maggio 2024) La questioneè sempre più un’ideologia divisiva, una clava per criminalizzare chiunque esprima perplessità ed etichettarlo come un reazionari transfobico da processare, soprattutto sui social. Al Nazareno non tutti si allineano alla vulgata iper-ideologica come una bandiera da sventolare. C’è chi come Paola, ex parlamentare, un profilo da femminista e attivista Lgbt, non condivide le estremizzazioni ideologiche che nel nome dell’uguaglianza finiscono per escludere il maschile e il femminile. Nessun dogma, nessuna religione, dice in sostenza l’ex deputata un po’ delusa dal Pd.: attenti agli estremismi ideologici “Non si tratta di uno scontro di civiltà – premette, intervistata dal Messaggero – ma di un conflitto sociale e culturale da affrontare assieme tenendo presente la vita delle ...