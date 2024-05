Fondi – Il 30 aprile a Fondi (LT), i Carabinieri della locale Tenenza, hanno dato esecuzione a un’ Ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal tribunale di Latina nei confronti di due cittadini rispettivamente classe 97 e 80 residenti entrambi a Fondi (LT). Il 27enne è in atto sottoposto alla misura cautelare […] L'articolo Fondi / Ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari per due persone sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. temporeale.info

La scorsa notte a Fondi (LT), i Carabinieri della Tenenza di Fondi (LT), sono intervenuti su richiesta della Centrale Operativa in merito ad un Incidente stradale che ha coinvolto due autovetture in via Appia . L’autovettura guidata da un uomo classe 91 residente a Terracina, nel percorrere la predetta via, con direzione di marcia Terracina- Fondi , per […] L'articolo Fondi / Incidente stradale lungo la via Appia : 33enne perde la vita , altre cinque persone restano ferite sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. temporeale.info

Da BEI e CDP 215 milioni per realizzazione nuovo Campus Statale Milano - Da BEI e CDP 215 milioni per realizzazione nuovo Campus Statale Milano - Il nuovo Campus sarà a regime entro la fine del 2027 e accoglierà oltre 23mila persone tra studenti ... di prestigiose istituzioni quali CDP e di BEI come finanziatori, del fondo Equiter Infra II come ... tg24.sky

Tagli ai fondi per i caregiver di persone con disabilità in Lombardia: le associazioni presentano ricorso - Tagli ai fondi per i caregiver di persone con disabilità in Lombardia: le associazioni presentano ricorso - Le associazioni dei familiari di persone con disabilità depositeranno un ricorso in cui impugneranno le due delibere con cui Regione Lombardia ha tagliato ... fanpage

Campi Flegrei, sciame sismico senza fine: gente in strada, in un mese 450 scosse. E non è finita - Campi Flegrei, sciame sismico senza fine: gente in strada, in un mese 450 scosse. E non è finita - Lo chiedono le persone in fuga dalle loro abitazioni, associazioni, rappresentanti di lavoratori e commercianti. Il governo ha approvato un decreto legge con i primi fondi, ma evidentemente non aveva ... firstonline.info