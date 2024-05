Milano-Cortina | pm - ' da ex dirigente Novari assunzioni sospette in Fondazione'

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 mag. (Adnkronos) - In un contesto di "opacità" la Gdf dirileva come, durante il mandato di, in"sia stato assunto personale dipendente che appare come parte di una cerchia di soggetti conosciuti dastesso nell'ambito di suoi precedenti incarichi dirigenziali (nella società Hg) o per cointeressenze societarie (principalmente in Bizboost, Softyou e Nhc, società tutte riferibili a)". E' uno dei passaggi del decreto di perquisizione dell'inchiesta della procura su corruzione e riguardo l'evento2026 che ha portato a indagare due ex dirigenti dellaVincenzoe Massimiliano Zuco e l'imprenditore digitale Luca Tomassini.

