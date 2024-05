Canottaggio - colpaccio Italia! Anche l’otto maschile vola alle Olimpiadi per un centesimo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 21 maggio 2024) Arriva la settima partecipazione ai Giochi dell’ammiraglia azzurra, assente a Tokyo 2020: impresa insperata per 1500 metri, poi tra le boe rosse degli ultimi 250 metri si scatena la voglia didelseniordi Matteo Della V, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale, con Alessandra Faella timoniere, che con una rimonta che va di diritto negli annali deldel Bel Paese, toglie dmani del Canada per un soloil pass olimpico. L’ammiraglia, pochi minuti dopo l’impresa della medesima imbarcazione femminile, centra la carta olimpica nella regata finale di qualificazione andata in scena a Lucerna, in ...