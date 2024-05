Bloccato l’emendamento depositato da Boschi al ddl sulla cybersicurezza | il caso del cognato Berruti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 21 maggio 2024) Alt di Palazzo Chigi alal disegno di leggeda Maria Elenanelle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia. La norma prevedeva che il personale dell’Agenzia con un passato nelle forze armate e di polizia potesse «rientrare nel ruolo dell’amministrazione di originaria provenienza» e avere la possibilità di progredire in carriera anche per il periodo «fuori ruolo». Dopo essere stato approvato all’unanimità, però,ha subìto un brusco dietrofront. E questo perché più di qualcuno lo ha visto come il tentativo da parte didi agevolare il fratello del suo compagno, Giulio. Gian Lucaè infatti colonnello della Gdf. E dirige anche il Nucleo di progetto del Servizio ...