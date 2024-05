Investito e ucciso il padre di Francesco Bianconi - leader dei Baustelle

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 21 maggio 2024) Un grave lutto ha colpito la comunità di Montepulciano e il mondo della musica italiana. Ilvo, 78 anni, è stato tragicamentenel tardo pomeriggio di lunedì 20 maggio. Ilvo, residente nella frazione di Abbadia di Montepulciano, era ildi, il frontman del noto gruppo musicalementre risaliva sulla sua auto L’incidente è avvenuto intorno alle 17 nella zona del bivio di San Biagio, vicino a Montepulciano, in direzione Chianciano Terme. Secondo una prima ricostruzione, Ilvosi sarebbe fermato per fare acquisti e avrebbe parcheggiato nelle vicinanze. Mentre stava per risalire in auto dopo aver fatto compere, sarebbe stato colpito da un’utilitaria guidata ...