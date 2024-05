Mercato delle pezze a Porta Nolana - arriva la polizia e butta tutto nel camion dei rifiuti

Beccato a cedere droga in via Carmignano a Napoli. L’indagato aveva appena ceduto una dose di cocaina Beccato a cedere droga. Il 24 aprile sera, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in via Carmignano, hanno notato un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa da un pacchetto di sigarette posto nell’intercapedine di un muro, l’ha ceduta ad una persona in cambio di denaro.

puntomagazine

Porta Nolana: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 60enne per detenzione illecita di sostanze Nel pomeriggio di martedì, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sopramuro all’angolo con vico Rotto al Lavinaio, hanno notato un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa da un pacchetto di caramelle posto nell’intercapedine di un muro, lo ha consegnato ad una persona in cambio di denaro; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente.

puntomagazine