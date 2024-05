Campi Flegrei - politica e territorio sono pronti per l’emergenza? Segui la diretta con Peter Gomez

Campi Flegrei, almeno questa volta riusciremo ad evitare una tragedia annunciata - Campi flegrei, almeno questa volta riusciremo ad evitare una tragedia annunciata - A Pozzuoli nella notte la gente, spaventata dalle scosse, non ha voluto dormire in casa. Paura santa. Giusta. Ma il problema, come gli scienziati provano inutilmente a dire da anni, decenni, non sono ... blitzquotidiano

Terremoto Campi Flegrei, sindaco di Napoli Manfredi: "Attese scosse più forti" - Ad affermarlo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, durante la conferenza stampa a Palazzo San Giacomo sullo scenario attuale ai Campi flegrei, dopo il terremoto con oltre 150 scosse che ha colpito ... reggiotv

Campi Flegrei, evacuate 39 famiglie per il terremoto. Scuole chiuse anche a Napoli ma "nessun danno" - "Dopo un anno e mezzo da presidente del Consiglio gran parte dlle persone si rivolge a me dandomi del tu e chiamandomi Giorgia", dice la Premier ... dire