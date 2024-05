Non mi piace il nuovo fidanzato di mamma - come comportarsi se i figli del partner non ci accettano

(Di martedì 21 maggio 2024) Nonostante i divorzi in Italia siano in costante aumento, non è sempre semplice per ildellao del papà relazionarsi con ilcontesto familiare, soprattutto se ci sono dei bambini che ancora devono processare la separazione. L'importante è darsi tempo e parlarne colo con un esperto.

Annuncio meraviglioso del volto di Uomini e Donne , che sarà mamma per la seconda volta. La donna ha rivelato di essere incinta con un post pubblicato sul social network. Lei si è immortalata con un sorriso abbozzato, mentre fa vedere a tutti il suo pancione. Non ha voluto aggiungere molti particolari nella didascalia, ma sono bastate poche parole ad infiammare i fan. caffeinamagazine

Belen Rodriguez , il nuovo fidanzato Angelo Edoardo Galvano ha fatto breccia nel cuore della famiglia Il settimanale Chi ha paparazzato Belen Rodriguez in compagnia del nuovo fidanzato Angelo Edoardo Galvano. E la storia con la showgirl argentina sembra essere partita nel migliore dei modi. Angelo Edoardo Galvano, 34 anni, è partito dunque con il piede giusto nella famiglia Rodriguez : ha mostrato grande complicità con Veronica Cozzani e per la showgirl argentina l’affinità tra i suoi partner e mamma e papà è fondamentale. 361magazine

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Sheila di nuovo faccia a faccia. La guerra continua! - Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Sheila di nuovo faccia a faccia. La guerra continua! - Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy ha deciso di affrontare faccia a faccia Sheila, di nuovo. Scoperto che la sua nemica ... è dalla sua parte e non da quella della sua ... comingsoon

Diletta Leotta e ClioMakeUp: “I sex toys È un modo per prendersi cura della propria persona. Ormai fa parte della beauty routine” - Diletta Leotta e ClioMakeUp: “I sex toys È un modo per prendersi cura della propria persona. Ormai fa parte della beauty routine” - L’uso dei sex toys è ancora un tabù Per Diletta Leotta e ClioMakeUp, al centro del nuovo appuntamento del podcast “ mamma dilettante ”, no e non deve esserlo. La speaker radiofonica e l’influencer si ... ilfattoquotidiano

Al Niguarda di Milano il progetto «CLOSE2MI» a sostegno delle neomamme - Al Niguarda di Milano il progetto «CLOSE2MI» a sostegno delle neomamme - L'obiettivo è quello di migliorare la salute delle donne che partoriscono all'Ospedale Niguarda con interventi a favore di una genitorialità positiva ... corriere