Traffico Roma del 21-05-2024 ore 13 | 30

(Di martedì 21 maggio 2024) Luce Verdeben trovati all’ascoltoin coda sul tratto Urbano della A24Teramo tra via Filippo Fiorentini e Tor Cervara in uscita dasegnalato anche un incidente rallentamenti perintenso sulla via Flaminia tra via dei Due Ponti e via di Grottarossa in direzione del raccordo in corso lo ricordiamo uno sciopero dei taxi con siti in Piazza San Silvestro possibili deviazioni per diverse linee bus di zona proseguono i lavori di potatura in viale del Policlinico con chiusura tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università nelle due direzioni deviata la linea bus 649 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della AC e della polizia locale ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità proseguono le potature in viale della Policlinico la strada è chiusa al Traffico tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università Sono deviati bus della linea 649 che saltano complessivamente 6 fermate potature in corso anche al Flaminio in viale del vignola sino alle 17 prevista la chiusura al Traffico tra Piazza Melozzo da Forlì e via Flaminia in questo caso a cambiare itinerario è la linea 910 proveniente da Piazza Mancini è in corso lo sciopero nazionale dei tassisti la protesta è iniziata alle 8 e andrà avanti sino alle 22 a Roma dalle 11 in programma una manifestazione in piazza San Silvestro fino alle 17 circa possibili chiusura al Traffico deviazioni o limitazioni per 14 linee del trasporto pubblico sabato pomeriggio dalle 14:30 invece corteo in centro Promosso dal Movimento contro ogni forma di violenza di genere non una di meno i manifestanti sfileranno da piazza Vittorio a Piazza Bocca della Verità per chiedere la completa attuazione della legge 194 possibili chiusura al Traffico deviazioni per i bus aggiornamenti su Roma mobilita. romadailynews

Luce Verde Roma ben trovati all’ascolto rallentamenti e code lungo il raccordo anulare in carreggiata esterna tra Casilina e Tiburtina in interna tra Casilina e via del mare ancora intensa la circolazione sulle consolari Cassia con code a tratti tra l’olgiata e Tomba di Nerone su via Flaminia via Salaria in fila rispettivamente da via di Grottarossa a Corso Francia deve di Villa Spada la tangenziale est sulla stessa tangenziale e brevi code a tratti da Salaria a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico sono ancora diverse le segnalazioni della polizia locale incidente code su via Tiburtina nei pressi di via Ponte Mammolo lo stesso su via Casilina file per incidente all’incrocio con via del Ponte di Pantano è ancora su via Tuscolana incolonnamenti per un sinistro a via Cartagine fino alle ore 17 di Oggi prevista una manifestazione in piazza San Silvestro in programma un sittin’ da parte dei taxi oggi in sciopero anche a Roma sino alle ore 22 non si escludono disagio in tutta l’area circostante con deviazioni sia per il Traffico che per le linee bus di zona trasporto rallentato il servizio delle metro B e B1 per dettagli su queste altre notizie consultate il sito Roma . romadailynews

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità attenzione per un incidente sul tratto Urbano della 24 Roma L’Aquila code tra Viale Palmiro Togliatti e Tor Cervara in direzione del Grappa prudenza anche lungo il raccordo anulare in carreggiata interna camion in panne con code tra le uscite Laurentina è via del mare Oggi è sciopero nazionale dei taxi a Roma la protesta è prevista sino alle ore 22 garantiti solo i servizi per le categorie protette fino alle ore 17 in corso una manifestazione in piazza San Silvestro non si escludono disagio in tutta l’area circostante con deviazioni sia per il Traffico che per più di 10 linee bus in zona proseguono gli interventi di potatura al Flaminio in viale del vignola con chiusura al Traffico fino alle ore 17 tra Piazza Melozzo da Forlì e via Flaminia la linea 910 è deviata come i bus provenienti da piazza bambini analoga situazione su viale del Policlinico che resta chiuso durante l’orario di lavoro per taglio alberature lungo l’intero tratto tra il sottovia Ignazio Guidi e viale dell’Università deviati bus della linea 649 anche questa sera interventi notturni di rifacimento stradale lungo la Circonvallazione Gianicolense dalle ore 2-1 alle 6 di domattina riduzione di carreggiata nei pressi di via Quirino Majorana prestare attenzione alla segnaletica sul posto trasporto rallentata la circolazione per le metro B e B1 In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma romadailynews

