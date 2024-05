Le Lega vuole introdurre la leva obbligatoria | pronto un disegno di legge per i giovani dai 18 ai 26 anni

(Di martedì 21 maggio 2024) Lo aveva promesso il leader nonché vicepremier Matteo Salvini ed ecco che è arrivato. Si chiama “Istituzione del servizio militare e civile universale territoriale e deal Governo per la sua disciplina” il ddl dellache prevede sei mesi obbligatori per ragazzi e ragazze dai 18 ai 26. «È una grande forma di educazione civica, con persone che si possono dedicare al salvataggio, alla protezione civile, alsoccorso, alla protezione dei boschi da svolgere vicino a casa – aveva dichiarato il leader del Carroccio al raduno degli Alpini a Vicenza, lo scorso 12 maggio -. Una volta uno di Udine andava a Bari, e quello di Bari lo mandavano a Udine, dovendo lasciare studi e lavoro. Non sarà più cosi, si farà vicino a casa». Due scelte: formazione militare o impegno civile Il testo depositato in ...

Davanti alle difficoltà difensive che l’Ucraina sta incontrando sul campo di battaglia, l’idea di Volodymyr Zelensky è quella di contrattaccare colpendo la Russia sul proprio territorio. Per riuscirci, però, è necessario convincere gli Stati Uniti di Joe Biden a dare il via libera all’uso delle armi a lunga gittata, tra cui gli Atacms, che al momento resta un tabù. lanotiziagiornale

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Android: parliamo della versione 2.24.11.9 L'articolo WhatsApp vuole proteggere le chat segrete anche sui dispositivi collegati proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

La Vanoli confida in Eboua, la Juvi vuole ancora Bechi - La Vanoli confida in Eboua, la Juvi vuole ancora Bechi - Resta ancora da definire il futuro del capitano Andrea Pecchia e del centro Simone Zanotti, legati alla Vanoli per un’altra stagione ma entrambi con possibilità di uscire dal contratto. Non ancora ... laprovinciacr

A Serravalle un'unica lista per le comunali - A Serravalle un'unica lista per le comunali - Rinaldo Rocchi, candidato a primo cittadino e già sindaco negli anni 2000, vuole lanciare le donne e gli uomini della lista legata al suo nome: «Tra pochi giorni presenteremo la nuova lista a tutti i ... viverecamerino

Futura ceo di Petrobras vuole esplorare il petrolio in Amazzonia - Futura ceo di Petrobras vuole esplorare il petrolio in Amazzonia - nonostante le critiche presentate dall'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama), legato al ministero dell'Ambiente brasiliano. Chambriard ha già chiesto al ... ansa