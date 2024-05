Biden o Trump? I possibili scenari per l’economia USA

(Di martedì 21 maggio 2024) Uno degli eventi dell’anno sono, senza ombra di dubbio, le elezioni Usa di novembre, un appuntamento di grande rilevanza non solo politica, ma anche geopolitica e finanziaria visto chehanno approcci praticamente diametralmente opposti. A spiegare iAndrew Lake, Head of Fixed Income di Mirabaud Asset Management.bis? “Mi aspetto una continuità nelle politiche dell’amministrazione”, sottolinea Lake. Le infrastrutture dovrebbero beneficiare chiaramente dei piani di spesa del presidente in questo settore, il che influenzerà anche settori correlati come l’edilizia, l’acciaio, ecc. Le infrastrutture negli Stati Uniti, come autostrade, aeroporti e strade, necessitano di miglioramenti; le iniziative “Invest in America” e lo “US CHIPS Act” sono ...

