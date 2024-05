Ancora no a impegni pubblici per Kate

Kate non tornerà agli impegni pubblici a breve. Diversamente da quanto era stato promesso a margine del suo ricovero alla London clinic a fine gennaio, la principessa del Galles proseguirà le cure ed il recupero per i suoi trattamenti a casa, lontano dai sudditi, da telecamere e flash più a lungo del previsto. Inizialmente si era ipotizzata una pausa di circa tre mesi che sarebbe volta la termine a fine aprile, dopo Pasqua, ma così non è stato.

Il pubblico non rivedrà a breve il volto di Kate Middleton nel contesto degli impegni ufficiali: questo è quanto dichiarato da Kensington Palace in un raro messaggio sulle condizioni di salute della moglie del principe William. La principessa di Galles si è sottoposta a un trattamento di chemioterapia per una forma non precisata di tumore. «Non si prevede che la principessa ritorni al lavoro finché non ci sarà il via libera del suo team medico», ha dichiarato un portavoce di Palazzo.

