Deadpool & Wolverine - Taylor Swift parteciperà al film? Cosa sappiamo sul rumor

(Di martedì 21 maggio 2024) Secondo unrilanciato dal sito Comicbookmovie.com,potrebbe avere un ruolo, ad ora non definito, inche segna il ritorno di Hugh Jackman nei panni del mutante artigliato, terzoconprotagonista, e debutto dello sboccato mercenario nel mondo MCU. Quella che vi riportiamo è una pura e semplice speculazione, originata dal noto insider Daniel Richtman: “si è incontrata con Feige, stanno discutendo una partecipazione” Certamente, però, le voci sulla presenza della popstar nelMarvel non sono nuove; già nel 2023, infatti, si parlava dicome possibile interprete di Dazzler, il mutante che ...

A luglio arriverà nei cinema il film Deadpool & Wolverine e Marvel ha condiviso un'originale sinossi dal linguaggio "vietato ai minori ". Marvel ha condiviso online due versioni della sinossi ufficiale del film Deadpool & Wolverine , in arrivo nelle sale americane il 26 luglio. Poche ore fa, negli USA, sono infatti state aperte le prevendite per le proiezioni dell'atteso sequel e la descrizione della storia è stata proposta in un modo adatto a tutte le età e un altro contraddistinto da un linguaggio molto più adulto e in linea con il personaggio. movieplayer

L'attore pensa che il pubblico debba sapere esattamente cosa aspettarsi una volta in sala Ryan Reynolds vuole essere sicuro che le persone sappiano cosa aspettarsi quando si siederanno in sala per vedere Deadpool & Wolverine a luglio, tanto che ha già anticipato l'assenza della consueta scena post-credits. Un codice QR nascosto che appare brevemente tra le gambe di Wolverine in nel nuovo trailer condiviso ieri ha portato gli spettatori più attenti a un "disclaimer" letto dallo stesso Reynolds . movieplayer

Ryan Reynolds , intervistato da Fandango, si è detto stupito e contento, perché la Disney ha accettato di lasciare che Deadpool & Wolverine fosse pensato per un divieto ai minori, nell'ambito del Marvel Cinematic Universe di solito "per famiglie". comingsoon

