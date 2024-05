Fondazione Milano Cortina - corruzione e gare truccate | le accuse di mancata trasparenza già un anno fa

(Di martedì 21 maggio 2024) Quasi unprima dell’inchiesta per sospettae turbativa d’asta che ha coinvolto la2026, che si occuperà dei prossimi Giochi olimpici invernali, un’inchiesta della testata Altreconomia aveva denunciato la presunta mancanza disull’affidamento dei servizi tecnologici dellaal colosso della consulenza Deloitte, per un totale di 176 milioni. E sono proprio gli uffici della sede dellae di Deloitte – nonché di Vetrya – che i militari della Guardia di finanza, coordinati dai pubblici ministeri Francesco Cajani e Alessandro Gobbis, stperquisendo per ottenere documentazione utile all’indagine. Ottenendo il bilancio 2022 della...

Nel decreto di perquisizione nell'inchiesta che riguarda l'evento Milano-Cortina 2026 si fa riferimento, in merito all'accusa di corruzione mossa dalla procura meneghina che vede indagati due ex dirigenti della Fondazione Vincenzo Novari e Massimiliano Zuco e l'imprenditore digitale Luca Tomassini, si vigila anche sulla nomina di Zuco.

Emergono "profili di criticità quantomeno in relazione a tre affidamenti a Vetrya" in particolare sviluppo delle piattaforme web e mobile; servizi licensing Office 365, hosting in cloud e operation; implementazione Microsoft Azure information protection - operati da Fondazione tra il marzo 2020 e il gennaio 2021 (e successivamente gestiti da Quibyt, dopo la messa in liquidazione di Vetrya).

