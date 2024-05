Donne sull’orlo di una crisi di nervi - Piero Chiambretti torna su Rai 3 | ospiti della seconda puntata del 21 maggio 2024

Grande debutto per Piero Chiambretti: il suo “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” è uno show che si tuffa nel mondo delle donne. Piero Chiambretti torna in Rai dopo 15 anni: “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” è il suo nuovo show in prima serata con molte ospiti, tra cui la poliedrica artista Melanie Francesca. È stato un impatto di Grande effetto, il debutto di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, il programma che ha segnato il ritorno di Piero Chiambretti in Rai, dopo quindici anni trascorsi a Mediaset.

