Zielinski dice addio agli azzurri e saluta tutti con una lettera

(Di martedì 21 maggio 2024) Il polacco hato con unala squadra azzurra durante la festa per il suo compleanno: “Siete persone straordinarie che ho imparato ad amare e rispettare. Vi ringrazio perché nessuno di voi quando ho preso la decisione di cambiare la squadra mi abbia offeso. Questo significa tanto per me. Ho cercato di fare del L'articolo Teleclubitalia.

Zielinski saluta Napoli : in occasione dell’evento all’Ammot Cafè ha detto addio a compagni e tifosi con una toccante lettera Zielinski saluta Napoli : in occasione dell’evento all’Ammot Cafè ha detto addio a compagni e tifosi con una toccante lettera . Le sue parole: IL SALUTO – «Siete persone straordinarie che ho imparato ad amare e rispettare, mi piace […] calcionews24

Tempo di lettura: 2 minuti Piotr Zielinski domenica con il Lecce dirà addio al popolo azzurro. È già scritto: il giocatore si trasferirà a Milano, sponda nerazzurra, per iniziare una nuova avventura con la squadra di Simone Inzaghi. Ma prima di tutto il centrocampista polacco ha voluto salutare gli amici e i compagni con una festa in un locale alle porte di Napoli . anteprima24

Zielinski, lettera d'addio al Napoli: "Siete straordinari. Grazie di tutto, anche per non avermi offeso" - zielinski, lettera d'addio al Napoli: "Siete straordinari. Grazie di tutto, anche per non avermi offeso" - Festa di compleanno, ma anche di addio. C`è tutto nella serata di ieri, 20 maggio, per Piotr zielinski. Il centrocampista polacco ha celebrato i suoi 30 anni con. calciomercato

L’addio di Zielinski al Napoli: “Siete persone straordinarie, vi ringrazio perché nessuno di voi mi ha offeso” - L’addio di zielinski al Napoli: “Siete persone straordinarie, vi ringrazio perché nessuno di voi mi ha offeso” - ForzAzzurri.net - Sky Sport - L'addio di zielinski al Napoli: "Siete persone straordinarie, vi ringrazio perché nessuno di voi mi ha offeso" Piotr zielinski, durante la sua ... forzazzurri

Piotr, l’addio: alcuni passi della lettera a Napoli di Zielinski - Piotr, l’addio: alcuni passi della lettera a Napoli di zielinski - Piotr zielinski dà il suo addio al Napoli ed al Napoli. Alcuni passi della lettera che ha scritto sono riportati dal CdS ... ilnapolionline