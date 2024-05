Veneto - ancora allerta rossa per le piogge | sale il Bacchiglione Migliaia senz’acqua nel Bolognese Allagamenti e frane sull’appennino

(Di martedì 21 maggio 2024) Proseguono le fortie non solo in Lombardia.innelle prossime 24 ore a causa della nuova ondata di maltempo che dovrebbe colpire tutto il Nord Italia con forti temporali e nubifragi. E il bollettino meteorologico che la Regionesi appresta a emettere “sarà sicuramente di massima“, avverte il governatore Luca Zaia. I timori sono che le zone, già colpite dall’alluvione della scorsa settimana, possano subire ulteriori danni. Le prime“potrebbero non essere problematiche se non avessimo già avuto tanta pioggia – continua Zaia -. Il terreno al momento non è in grado di assorbire quell’acqua”. Infatti, ad attendere il territorio ci sono precipitazioni “da 100 millimetri, il che vuol dire circa 10 ...

(Adnkronos) – Il Maltempo comincia a mollare la presa sul Nord dell’Italia ma anche oggi , sabato 18 maggio 2024, per le condizioni meteo scatta l’ allerta rossa sul Veneto . La pi oggi a caduta negli ultimi giorni ha lasciato il segno sul territorio e fa scattare l’ allerta rossa per rischio idraulico. L’elevata criticità, secondo la Protezione Civile, riguarda in particolare le zone del Basso Brenta-Bacchiglione, Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna. ildenaro

Venezia, 21 maggio 2024 – Continua a piovere in molte province del Veneto , dove l’attenzione della protezione civile resta alta . La zona con i livelli più alti di precipitazione è quella delle Prealpi vicentine, con punte record di 78 millimetri di pioggia a Molini, frazione di Laghi. Visto il Maltempo in quota, nelle prossime ore sono attesi ingrossamenti di fiumi e corsi d’acqua nelle aree di pianura e pedemontana del Veneto centro-occidentale. ilrestodelcarlino

